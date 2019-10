मुंबई: कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि वह चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं की आवाजाही को रोकने का प्रयास कर रही है. राज्य में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने दावा किया कि हवाई यातायात नियंत्रक (एटीसी) उन हेलीकॉप्टरों को समय से मंजूरी नहीं दे रहा जो प्रचार के लिए पार्टी के नेताओं को ले जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि एटीसी खास तौर पर कांग्रेस के लिए ‘हवाई यातायात रोधक’ बन गया है.

Air Traffic Controller has become Air Traffic Stopper especially for @INCIndia . @BJP4India wants to restrict movement of our leaders. I have been stranded since yesterday at Solapur airport even @JM_Scindia ji. Yesterday reason for no clearance was PM movement, now no reason

— Sachin Sawant (@sachin_inc) October 18, 2019