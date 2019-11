नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में सरकार बनाने को लेकर चल रही सियासत के बीच कांग्रेस ने दावा किया कि हम बीजेपी को महाराष्‍ट्र में सरकार नहीं बनाने देंगे. लोगों ने हमें महाराष्‍ट्र बचाने के लिए वोट किया है.

ये बात महाराष्‍ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता हुसैन दलवी ने कही है. उन्‍होंने कहा कि सभी कांग्रेस एमएलए इकट्ठा हैं. कोई भी विधायक पार्टी से फूटकर नहीं जाएगा. एमएलए वही करेंगे, जो पार्टी हाई कमान कहती है. हम भाजपा को राज्‍य में सरकार नहीं बनाने देंगे. एनसीपी हमारी सहयोगी है, वे हमारे साथ हैं. लोगों ने महाराष्‍ट्र को बचाने के लिए हमें वोट किया है.

Husain Dalwai,Congress: All Congress MLAs are together. No MLA will break away from the party. MLAs will follow what party high command says. We’ll not allow BJP to form the government in the state. NCP is our ally, they are with us. People have voted for us to save Maharashtra. pic.twitter.com/ZahAt7stCz

— ANI (@ANI) November 8, 2019