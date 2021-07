Maharashtra News: देश में आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं. इस बढ़ती कीमत को लेकर मुंबई में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता एक बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन कर रहे थे. बैलगाड़ी पर सवार होने को लेकर नेताओं में होड़ मच गई. सभी राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते बैलगाड़ी पर इतने लोग सवार हो गए कि बैल बेचारे नेताओं का भार सह नहीं पाए और बैलगाड़ी टूट गई. सभी अचानक बैलगाड़ी से नीते जमीन पर गिर पड़े. इस घटना में गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आईं.Also Read - UP News: यूपी के कानपुर में दलित युवक को बुरी तरह पीटा, प्रेम प्रंसग से जुड़ा है मामला; वीडियो वायरल

#WATCH | Maharashtra: A bullock cart, on which Congress workers and leaders were protesting in Mumbai today, collapses. They were protesting against the fuel price hike. pic.twitter.com/INqHWpNi7C

— ANI (@ANI) July 10, 2021