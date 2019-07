मुंबई: महाराष्‍ट्र पूर्व मुख्‍यमंत्री व वर्तमान बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे कांग्रेस विधायक नितेश राणे ने गुरुवार को एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने और पुल से बांधने की कोशिश के मामले में पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है. इसके पुलिस ने विधायक राणें को विभिन्‍न धाराओं के तहत अरेस्‍ट कर लिया है. बता दें कि गुरुवार को एक वीडियो क्‍लिप सामने आई है, जिसमें कांग्रेस विधायक नितेश राणे महाराष्ट्र के कंकावली में मुंबई-गोवा राजमार्ग पर गड्ढों के विरोध में इंजीनियर पर कीचड़ फेंकते हुए और उसे एक पुल से बांधते हुए नजर आ रहे हैं.

इस मामले में एफआई दर्ज होने के बाद विधायक ने कंकावली पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया. इस गिरफ्तारी पर महाराष्‍ट्र के गृह राज्‍यमंत्री दीपक केसकर ने कहा, नितेश राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह पुलिस कस्‍टडी में हैं. हम जरूरत के मुताबिक इस मामले को देखेंगे.

पूर्व सीएम के विधायक बेटे की गुंडई, इंजीनियर को कीचड़ से नहलाया, फि‍र पुल से बांधा, देखें VIDEO

Deepak Kesarkar, MoS Home, Maharashtra: Nitesh rane has been arrested and he is in police custody, we will look into this matter accordingly https://t.co/arlggBoprg

सिंधु दुर्ग के एसपी दीक्षित गेडाम ने बताया कि नितेश राणे और उसके दो समर्थक गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अन्‍य आरोपियों की तलाश की जा रही हैं. उन्‍हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा.

बता दें कि इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा एक सरकारी अधिकारी पर हमला किए जाने के कुछ दिनों बाद यह वाकया सामने आया है. कंकावली पुलिस ने विधायक राणे और उनके 40-50 समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्‍न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. इसके बाद पुलिस ने उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो क्लिप में राणे और कंकावली नगर परिषद के अध्यक्ष समीर नलवाडे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इंजीनियर प्रकाश खेडेकर उन पर कीचड़ फेंकते हुए और उन्‍हें एक पुल की रेलिंग से बांधते हुए देखा जा सकता है. राणे और नलवाडे को खेडेकर को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है, हर दिन स्थानीय लोगों को, गुजरने वाले वाहनों से ऐसी कीचड़ का सामना करना पड़ता है. आप भी इसका अनुभव करें.

#WATCH: Congress MLA Nitesh Narayan Rane and his supporters throw mud on engineer Prakash Shedekar at a bridge near Mumbai-Goa highway in Kankavali, when they were inspecting the potholes-ridden highway. They later tied him to the bridge over the river. pic.twitter.com/B1XJZ6Yu6z

— ANI (@ANI) July 4, 2019