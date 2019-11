नई दिल्‍ली: मुंबई में महाराष्‍ट्र विधानसभा का आज शुरू हो रहे विशेष सत्र में सत्‍तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महा विकास अघाड़ी ने अध्‍यक्ष पद के लिए अपना उम्‍मीद उतार दिया है. तीन दलों के संयुक्‍त उम्‍मीदवार के तौर पर कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने आज शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. वहीं, बीजेपी ने भी अपना उम्‍मीदवार उतारने की बात कही है और सीक्रेट वोटिंग की मांग की है और अपने कैंडिडेट की जीत का भरोसा जताया है.

बीजेपी सांसद रह चुके नाना पटोले होंगे महाराष्‍ट्र विधानसभा अध्‍यक्ष, कांग्रेस ने किया दावा

कांग्रेस नाना पटोले का नामांकन जमा होने के दौरान एनसीपी के मंत्री छगन भुजबल, शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी नेता प्रफुल्‍ल पटेल भी मौजूद रहे. बता दें कि आज सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष बाला साहब थोरात कहा था, विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नाना पटोले हमारे उम्मीदवार होंगे. इस पद के लिए रविवार को मतदान होगा.

Mumbai: Congress’ Nana Patole who is the #MahaVikasAghadi candidate for the state Assembly Speaker post, files his nomination. #Maharashtra pic.twitter.com/tL5U8agPLN

— ANI (@ANI) November 30, 2019