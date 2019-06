नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में भी कांग्रेस का संकट गुजरात की तरह गहराता जा रहा है. लोकसभा चुनावों में बीजेपी के देशव्‍यापी प्रदर्शन ने जहां कांग्रेस के कई विधायकों को बीजेपी में अपना भविष्‍य दिखाई दे रहा है तो कई पाला बदलकर भगवा पार्टी में आने की तैयारी में हैं. लोकसभा चुनाव के ऐन वक्‍त पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे ने भाजपा का दामन दाम लिया था और टिकट लेकर लोकसभा चुनाव में शानदार वोटों से जीत दर्ज कर ली थी. ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का पद पहले से ही छोड़ चुके विखे पाटिल ने मंगलवार को विधानसभा की सदस्‍यता से इस्‍तीफा दे दिया है. इसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के कई विधायकों के पाला बदलने के आसार बढ़ गए हैं, जिसके चलते दोनों पार्टियों के नेतृत्‍व को पला बदल का डर सता रहा है.

कांग्रेस से निष्‍कासित विधायक अब्‍दुल सत्‍तार ने कहा है कि 8 से 10 कांग्रेस एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं. हमारे इस निर्णय के पीछे राज्‍य में कांग्रेस के नेतृत्‍व में कामकाज करने का तरीका है. राज्‍य की लीडरशिप पार्टी को नष्‍ट कर रही है.

Abdul Sattar, expelled Congress MLA: 8 to 10 Congress MLAs are in touch with BJP. Disappointment with Congress leadership in state and their way of functioning are the reason behind our decision. State leadership is destroying the party here. pic.twitter.com/nyBX4Y9iIs

