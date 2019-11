नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सोमवार को सुबह कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के घर पर बैठक शुरू हो गई है, वहीं, एनसीपी ने अपने पास 52 विधायक होने का दावा किया है. वहीं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की संयुक्‍त याचिका पर आज इस मामले पर सुनवाई होने वाली है. वहीं, विद्रोही तेवर दिखा चुके भतीजे को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अभी भी मनाने में लगे हुए हैं. सुबह एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल अजित पवार से मुलाकात कर रहे हैं.

एनसीपी प्रवक्‍ता नवाब मलिक ने दावा किया है कि दो और एनसीपी विधायक मुंबई लौट आए हैं, 52 विधायक हमारे साथ हैं. वहींं दिल्ली में कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक के लिए पार्टी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास पर सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता 10 जनपथ पहुंचे हैं.

Delhi: Adhir Ranjan Chowdhury, Ghulam Nabi Azad, KC Venugopal and other leaders of Congress party arrive at 10 Janpath (official residence of party interim president Sonia Gandhi), for Congress Parliamentary Strategy Group meet. pic.twitter.com/MxThYZrWXq — ANI (@ANI) November 25, 2019

एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार विद्रोह कर चुके भतीजे अजीत पवार को अभी भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं. वह पार्टी के कई नेताओं को अजित पवार को मनाने के लिए भेज चुके हैं. इसी क्रम में आज सुबह पार्टी के सीनियर नेता छगन भुजबल भी अजित पवार के निवास पर उनसे बात करने पहुंचे हैं.

बता दें कि बीजेपी से हाथ मिलाकर महाराष्‍ट्र के डिप्‍टी सीएम की शपथ ले चुके भतीजे ने एक दिन पहले रविवार ने कहा कि वह अब भी राकांपा के साथ हैं और शरद पवार उनके नेता बने रहेंगे. एनसीपी ने आज दावा किया है कि उसके साथ पार्टी के 52 विधायक हैं.

Maharashtra: Two more NCP MLAs return to Mumbai, 52 legislators with us claims Nawab Malik Read @ANI Story | https://t.co/8PIBelLeUZ pic.twitter.com/JO7jS3PKQt — ANI Digital (@ani_digital) November 25, 2019

अजित ने शनिवार सुबह उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और समझा जाता है कि उनका यह फैसला पार्टी प्रमुख शरद पवार को नागवार गुजरा है. भाजपा नेताओं के बधाई संदेश का शुक्रिया अदा करने के बाद सिलसिलेवार ट्वीट में अजित ने यह भी कहा, भाजपा- राकांपा गठबंधन महाराष्ट्र में अगले पांच साल में स्थायी सरकार देगा.

Mumbai: Nationalist Congress Party (NCP) leader Chhagan Bhujbal reaches Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar’s residence to talk to him. (file pics) pic.twitter.com/2V1fHfyuc2 — ANI (@ANI) November 25, 2019

अजित पवार ने ट्वीट किया था, ”मैं राकांपा में हूं और हमेशा ही राकांपा में रहूंगा तथा (शरद) पवार साहेब हमारे नेता हैं. हमारा बीजेपी-एनसीपी गठबंधन महाराष्ट्र में अगले पांच साल एक स्थायी सरकार देगा जो राज्य और इसके लोगों के कल्याण के लिए गंभीरता से काम करेगा.” उन्होंने ट्वीट किया, ”चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है. हालांकि, कुछ संयम रखने की जरूरत है. आपके समर्थन के लिए आपका धन्यवाद.”