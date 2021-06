महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में तीन दलों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन से चल रही महा विकास अघाडी (MVA) के तीनों घटक में से एक कांग्रेस ने अगला विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections) अकेले लड़ने की घोषणा आज कर दी है. महाराष्‍ट्र कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्‍यक्ष (Maharashtra Congress chief) नाना पटोले (Nana Patole)ने सोमवार को कहा, ”महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी. अगर हाईकमान ने फैसला किया तो मैं सीएम फेस (CM face) बनने के लिए तैयार हूं. महाराष्‍ट्र कांग्रेस के चीफ पटोले का यह बयान संकेत कर रहा है कि महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार में शामिल तीनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. Also Read - खबर है चौंकाने वाली... ममता बनर्जी की सोशलिज्म से हुई शादी! साधारण तरीके से संपन्न हुआ समारोह, जानिए

Congress will contest the Maharashtra Assembly Elections alone. I am ready to be the CM face if the high command decides: Maharashtra Congress chief Nana Patole

