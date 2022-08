नई दिल्ली: कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के मकसद से आगामी 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में “महंगाई पर हल्ला बोल” रैली का आयोजन करेगी. पार्टी महासचिव जयराम रमेश के अनुसार, इस रैली से पहले 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य कई स्थानों पर “महंगाई चौपाल” आयोजित की जाएगी.Also Read - पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा ‘कितना भी झाड़-फूंक और काला जादू कर लें जनता विश्वास नहीं करेंगी’ | Watch Video

जयराम रमेश ने एक बयान में कहा, ” कांग्रेस ने गत पांच अगस्त को मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया जिसके साथ लोगों ने खुद को जोड़ा. प्रधानमंत्री ने हताशा में आकर इसे “काला जादू ” बताने का प्रयास किया जो इस बात को दर्शाता है कि भाजपा सरकार आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है.’ Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी के 'काले जादू' वाले कटाक्ष पर भड़के राहुल गांधी, कहा- उन्हें महंगाई और बेरोजगारी नहीं दिखती?

Congress to organise a “Mehengai chaupal” at all mandis, retail markets and other places in all Vidhan Sabha constituencies from 17th to 23rd August and this will culminate in the party’s “Mehengai pe halla bol” rally at Delhi’s Ramlila Maidan on 28th August. pic.twitter.com/U7LX6VCQD3

