Corona Curfew In Maharashtra: महाराष्ट्र में कोरोना कहर ढा रहा है, बीते 24 घंटे में 60 से अधिक मामले सामने आए हैं. इस बीच बीते कल राज्य सरकार द्वारा कोरोना पर नियंत्रण के लिए 14 अप्रैल यानी आज से 15 दिनों के लिए राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई थी. ऐमें यह मिनी कर्फ्यू आज से शुरू हो रहा है और अगले 15 दिनों तक जारी रहेगा. हालांकि इस दौरान आवाजाही और यातायात पर भी नियंत्रण किया गया है. केवल उन लोगों को यात्रा की अनुमति है जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं. उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि सैन्य विमान भेजकर बंगाल या पूर्वोत्तर राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए.

बता दें कि महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया गया है. ब्रेक द चेन की मुहिम छेड़ते हुए ठाकरे ने कहा है कि पूरे राज्य में 1 मई सुबह 7 बजे तक धारा 144 लगाई जाएगी. उन्होंने लोगों से केवल जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकलने को कहा है. इस दौरान राज्य में कई चीजों पर पाबंदियां तथा कुछ चीजों को राहत दी गई हैं.

क्या बंद रहेंगे

पूरे महाराष्ट्र में जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, शैक्षिक संस्थान, सैलनू, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सार्वजनिक कार्यक्रम, मनोरंजन पार्क, सिनेमाघर, फिल्मों की शूटिंग, मॉल, पूजा स्थल इत्यादि सभी चीजें बंद रहेंगी. सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेंगा. साथ ही भीड़ के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी.

क्या खुलेगा

जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के दफ्तर बंद नहीं होंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेंगे. आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही ट्रेन और बसों का इस्तेमाल कर सकेंगे. वित्तीय संस्थान, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी, एटीएम, निर्माण कार्य, इत्यादि चीजों को जारी रखने की अनुमित दी गई है. वहीं होटलों और रेस्तरां से आप होम डिलीवरी कर खाना मंगवा सकते हैं. साथ ही मेडिकल संबंधित कार्य और शॉप, अस्पताल खुले रहेंगे. इंश्योरेंस कंपनियां खुली रहेंगी. मालवाहक गाड़ियां, क्लाउड सर्विसेज, किराना दुकाने, डेयरी की दुकाने, प्राइवेट सिक्योरिटी, पोस्टल सर्विसेज और गैस सर्विसेज खुली रहेंगी.