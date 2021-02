Corona Lockdown Latest News: देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. देश में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना के 16 हजार से ज्यादा मामले सामने आये हैं. वहीं कुछ राज्यों में कोरोना का कहर फिर शुरू होता जा रहा है. महाराष्ट्र में कोरोना ने कई शहरों को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया है जिसे देखते हुए उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने राज्य के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) तो कहीं वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) की घोषणा कर दी है. Also Read - Corona In Maharashtra: कोरोना से डरी महाराष्ट्र पुलिस, अब करेगी Work From Home, देखें PHOTOS

Schools, colleges, pvt coaching classes here to remain closed till 14th Mar, due to the rise in COVID19 cases. No public movement expect essential services allowed between 11pm to 6am. Restrictions imposed in Pune city earlier extended till 14 Mar: Pune Mayor Murlidhar Mohol pic.twitter.com/ZFPcDRolVx Also Read - Corona In India Updates 23 February: निशाने पर महाराष्ट्र, इन सात राज्यों पर भी बढ़ रही है कोरोना की काली छाया

