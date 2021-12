Corona Virus Omicron Variant: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Corona Virus in Maharashtra) के 1485 नए मामले सामने आये हैं. पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है. जबकि 796 लोग ठीक हुए हैं. महाराष्ट्र में कोरोना (Corona) के एक्टिव मामलों की संख्या 9102 हो गई है. वहीं, ओमिक्रोन (Omicron in Maharashtra) के दो नए केस महाराष्ट्र में मिले हैं. दोनों केस औरंगाबाद में मिले. महाराष्ट्र में ओमिक्रोन (Omicron) के 110 मामले हो गए हैं. वहीं, मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 757 नये मामले सामने आये. मुंबई में लगातार पांचवे दिन संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई (Corona in Mumbai) में आज संक्रमण के कारण किसी की भी मौत नहीं हुयी है. आंकड़ों के अनुसार यहां सोमवार को 204, मंगलवार को 327, बुधवार को 490, बृहस्पिवार को 602 तथा शुक्रवार को 683 नये मामले सामने आये थे.Also Read - Karnataka: मेडिकल कॉलेज के 33 छात्र कोरोना पॉजिटिव, नाइट कर्फ्यू पर सीएम कल लेंगे फैसला

मुंबई में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़ कर 7,70,190 हो गयी है जबकि मरने वालों की तादाद 16,368 पर स्थिर है. इसमें कहा गया है कि आज 280 मरीज संक्रमण से ठीक हुये है जिसके बाद संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़ कर 7,47,538 हो गयी है. विभाग के अनुसार मुंबई में अब 3,703 मामले उपचाराधीन हैं. Also Read - Omicron threat: असम में सख्‍ती, कल से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, COVID गाइडलाइंस जारी

Omicron को लेकर भी महाराष्ट्र में सतर्कता बरती जा रही है. देश में सबसे अधिक ओमिक्रोन के मामले महाराष्ट्र में ही हैं. दूसरे नम्बर पर दिल्ली है. जबकि तेलंगाना, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी ओमिक्रोन के केस लगातार बढ़ रहे हैं. देश के 17 राज्यों में ओमिक्रोन पहुंच चुका है. वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि फरवरी में कोरोना वायरस की तीसरी लहर देश में आ सकती है. Also Read - Omicron in Rajasthan: राजस्थान में Omicron ने मचाई हलचल, एक साथ 21 नए केस मिले