Corona Maharashtra Update: महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है. अब वाशिम जिले के रिसोड तहसील के देगांव स्थित एक स्कूल के हॉस्टल में 229 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. बताया जा रहा है कि रिसोड़ तहसील के ग्राम देगांव स्थित निवासि आश्रम शाला में छात्र पढ़ने के अलावा यहीं के हॉस्टल में रहते हैं. Also Read - Siddhivinayak Temple New Rules: महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सिद्धिविनायक मंदिर में किया गया दर्शन के नियमों में बदलाव

कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं. कोरोना वायरस से संक्रमण के आंकड़े फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिससे स्थिति विस्फोटक होती जा रही है. महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,807 नए मरीज मिले हैं. यह 18 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है. राज्य में बीते 24 घंटे में 80 मरीजों की मौत हो गई है. दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. Also Read - 2nd Phase Corona Vaccination: दो गज दूरी-दस्तावेज है जरूरी, दूसरे चरण के टीकाकरण के लिए जानिए जरूरी बातें

न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, दिल्ली में बुधवार को 200 और लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया जबकि दो और संक्रमितों ने दम तोड़ दिया. अधिकारियों ने बताया कि संक्रमित होने की दर 0.36 प्रतिशत है. Also Read - Corona Vaccination: 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को एक मार्च लगेगी फ्री कोरोना वैक्सीन

महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आने से हड़कंप मचा है. कर्नाटक और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों की ओर से पहले ही ट्रैवल बैन लागू किए जा चुके हैं. खासतौर पर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं.अमरावती, नागपुर जैसे इलाकों में तेजी से कोरोना के मामले देख जा रहे हैं.

A total of 21,38,29,658 samples tested for #COVID19 up to 24th February 2021. Of these, 7,93,383 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/DY8MbRaBR4

