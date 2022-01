Corona Virus: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Corona virus) के मामलों में ज़बर्दस्त उछाल देखने को मिल रहा है. पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 40 हज़ार 925 नए मामले सामने आये हैं. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 20 मौतें हुई हैं. 14, 256 लोग रिकवर भी हुए हैं. महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस की संख्या 1, 41, 492 तक पहुंच गई है. इसके साथ ही महाराष्ट्र में ओमिक्रोन के केस भी मिले हैं. ओमिक्रोन के 876 केस मिले हैं, जबकि 435 लोग ठीक भी हुए हैं. देश की बात करें तो अब एक लाख से अधिक कोरोना के मामले आने शुरू हो गए हैं.Also Read - Corona Virus: चंडीगढ़ PGI अस्पताल के 352 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित, अधिकतर को लगी है वैक्सीन

Corona virus in Delhi: महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली भी ऐसा राज्य है, जहां हालात खराब हो रहे हैं. पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोविड केस 17 हजार के पार दर्ज किए गए हैं. वहीं 9 मरीजों की मृत्यु भी हुई है. राज्य में अब संक्रमण दर साढ़े 17 फीसदी से अधिक पहुंच गई है. वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण हुई कुल मृत्यु का आंकड़ा कुल 25,136 हो गया है. पिछले 24 घण्टे में कुल 8951 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुकें हैं. दूसरी ओर कोरोना की संक्रमण दर 17.73 फीसदी हो गई है, साथ ही पिछले 24 घण्टे में आए 17335 नए मामले सामने आए हैं. Also Read - Corona cases in UP: यूपी में आज आए 4,228 नए केस, संक्रमण रेट 1.93%

दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 39873 हो गई है. इसके अलावा दिल्ली के विभिन्न कोविड अस्पतालों में कुल 1390 मरीज मौजूदा वक्त में भर्ती हैं. इनमें कुल 154 मरीज दिल्ली के बाहर से हैं और 1159 मरीज दिल्ली राज्य से हैं. साथ ही 996 मरीज बिना ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, वहीं 286 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 31 मरीज वेंटिलेटर पर हैं. दिल्ली में कुल 20695 मरीज होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं. Also Read - कोरोना के कारण महिलाएं गर्भ धारण करने से भी कर रही हैं परहेज, शोध में सामने आए कारण