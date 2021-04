CoronaVaccine Big News: केन्द्र सरकार ने भारत बायोटेक के कोरोना वायरस रोधी टीके कोवैक्सीन (Bharat Biotech Covaxin) के उत्पादन के लिए मुंबई के हाफकिन इंस्टीच्यूट (Haffkine Bio Pharmaceutical) को मंजूरी दे दी है. महाराष्ट्र (Maharashtra) की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने राज्य में कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी मांगी थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है और अब इस मंजूरी के बाद मुंबई के हाफकिन इंस्टिंट्यूट (Haffkine Bio Pharmaceutical)में भी जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने के काम शुरू हो जाएगा. वर्तमान में इसका निर्माण हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है. Also Read - PM Modi ने ट्वीट कर पुथंडु, बिहू, महा विशु के अवसर पर देशवासियों को दीं शुभकामनाएं, सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की

कोवैक्सीन के उत्पादन की मंजूरी मिलने पर महाराष्ट्र के मुख्य़मंत्री उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्य़वाद दिया है.

The Dept of Science & Technology, Government of India, has granted approval to Haffkine Institute to produce Bharat Biotech's Covaxin vaccine on a transfer of technology basis. CM Uddhav Balasaheb Thackeray has thanked the Hon'ble PM Shri @narendramodi for approving this request.

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 15, 2021