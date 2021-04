Maharashtra CororonaVirus: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढता जा रहा है. राज्य में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण की वजह से करीब एक हजार से अधिक लोगों की जान चली गई है. इसके साथ ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम की चर्चा होगी साथ ही कोरोना के टीकाकरण को लेकर भी सीएम अधिकारियों से बात करेंगे. पहले सीएम ठाकरे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की स्थिति का आकलन करेंगे फिर वे जिलाधिकारियों और कमिश्नरों से भी बात करेंगे. Also Read - Maharashtra Lockdown: उद्धव ठाकरे की सभी जिलों के DM संग बैठक आज, जानें किस मुद्दे पर होगी बात...

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray to chair a meeting on vaccination drive later today, via video conferencing.

