नई दिल्‍ली: विश्‍वव्‍यापी कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी का कहर महाराष्‍ट्र में बढ़ता ही जा रहा है. देश में अबतक सबसे ज्‍यादा 251 मौतें महाराष्‍ट्र में हुई हैं. राज्‍य में पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हो गई. बुधवार को सुबह तक संक्रमण के नए 553 मामले सामने आए हैं. राज्‍य में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्‍या बढ़कर कुल 5229 हो गई है. Also Read - Coronavirus Cases In Rajasthan: राजस्थान में कोरोना के 64 नए मामलों की पुष्टि, ये शहर बनें हॉटस्पॉट

महाराष्‍ट्र के पब्लिक हेल्‍थ डिपार्टमेंट में यह जानकारी साझा की है. Also Read - Palghar Mob Lynching: महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए आरोपियों के नाम, सूची में नहीं है कोई मुस्लिम

वहीं, मुंबई में एक दिन पहले मंगलवार को कोरोनो वायरस के 355 नए मरीजों का का पता चला, जबकि महामारी के कारण 12 मरीजों की मौत हो गई. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बताया था कि इसके बाद शहर में जानलेवा विषाणु के शिकार लोगों की संख्या 3445 हो गई और मरने वालों की तादाद बढ़कर 150 हो गई है. Also Read - Coronavirus: व्हाट्सऐप में ऐड हुआ Together At Home फीचर, क्या आपने उठाया इसका लुत्फ

Mumbai: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope and the Inter-Ministerial Central Team (IMCT) visit quarantine facility at Dharavi transit camp.

A total of 180 #COVID19 positive cases have been reported till now in Dharavi area of Mumbai, with several people under quarantine. pic.twitter.com/G7wxg1hz1u

