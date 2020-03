नई दिल्‍ली: महराष्‍ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले में मंगलवार को 72 नए केस सामने आए और इसकी के साथ राज्‍य में अबतक कोविड 19 से संक्रमितों की संख्‍या 302 के पार पहुंच गए. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारी ने मंगलवार को कोरोना वायरस के 72 नए मामलों की पुष्टि हुई. राज्‍य में सबसे ज्‍‍‍‍‍‍यादा 59 मामले मुंबई में हैं. Also Read - कोरोना से जंग में मिला अनिल कुंबले का साथ, प्रधानमंत्री राहत कोश में दिया गुप्‍त दान

वहीं, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, महाराष्ट्र में कोविड-19 के 230 गंभीर मरीजों में से पांच आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं.

महाराष्‍ट्र के स्‍वाथ्‍य विभाग ने बताया कि राज्‍य में 72 नए लोगों के टेस्‍ट पॉजिटिव मिले हैं, जिससे राज्‍य में कोरोना वायरस से बीमार हुए लोगों की संख्‍या 302 हो गई है. इनमें से 59 मुंबई में, 3 नगर, 2 पुणे, 2 ठाणे, 2 कल्‍याण डोम्‍बिवली, 2 नवी मुंबई और 2 वासी विरार में हैं.

72 more persons have tested positive for #COVID19 in Maharashtra, taking the total number of cases in the state to 302. 59 from Mumbai, 3 from Nagar, 2 each from Pune, Thane, Kalyan-Dombivli, Navi Mumbai and Vashi Virar: State Health Department pic.twitter.com/x89hJ9UuaC

