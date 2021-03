Work From In Mumbai: महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले में तेजी देखने को मिली है. मंगलवार के दिन महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले 15,000 से अधिक आए थे. ऐसे में Work From Home के निर्देश को फिर से लागू कर दिया गया है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को अगले आदेश तक के लिए घर से काम करने का निर्देश दिया है. बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है. Also Read - क्या फिर लगेगा Lockdown? कई राज्यों में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच PM संग मुख्यमंत्रियों की बैठक आज

BMC के निर्देश के मुताबिक 17 मार्च से कक्षा 12वीं तक सभी बोर्ड के कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है. इससे पहले 50 प्रतिशत टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की अनुमति दी गई थी. शिक्षकों को स्कूल से ऑनलाइन क्लास लेने की इजाजत थी लेकिन अब नए दिशानिर्देश के बाद अगले आदेश के आने तक घर से काम करना अनिवार्य कर दिया गया है. यानी अब छात्रों को ई-लर्निंग के जरिए पढ़ाई करनी होगी और शिक्षकों को भी ऑनलाइन क्लास ही लेनी होगी. बता दें कि मुंबई में रोजाना 2000 के करीब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं.

ऐसे में 7वें दिन 1500 से ज्यादा नए मामलों को दर्ज किया गया है. वहीं महाराष्ट्र में 15 हजार के करीब नए कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में इसे कोरोना की दूसरी लहर बताया गया है. इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मुख्यमंत्रियों संग बैठक करने वाले हैं व कोरोना के नए मामलों पर बातचीत होगी.