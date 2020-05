नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र सरकार ने कोरोना संकट के चलते लॉकडॉउन 4.0 के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की है. इसमें सरकार ने आगामी 31 मई 2020 के लिए संशोधित गाइड लाइंस जारी की है. सरकार ने जहां एक जिले से दूसरे जिले के लिए बसों को आवाजाही के लि‍ए 50 फीसदी क्षमता की शर्त के साथ छूट दी है और नॉन रेड जोनों में व्‍यक्तिगत एक्‍सरसाइज के लिए स्‍पोर्ट्स कॉम्‍पलेक्‍सेस, स्‍टेडियम और अन्‍य स्‍थानों को खोलने की अनुमति रहेगी. Also Read - कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न हालात से एनबीएफसी का नकदी संकट बढ़ने का अनुमान: मूडीज

महाराष्‍ट्र सरकार की नई गाइडलांइस के मुताबिक, रेड जोन: सभी म्‍यूनिपल कॉर्पोरेशन एमएमआर रीजन( यह 8 म्‍युनिपल कॉर्पोरेशन जैसे- ग्रेटर मुंबई, ठाणे, कल्‍याण-डोम्‍ब‍िवली, नवी मुंबई, उल्‍हासनगर, भिवाड़ी, निजामपुर, वासी- विरार और मीरा भयंदर और 9 म्‍युनिपल कांउसिल शामिल हैं) एमसीजीएम, पुणे महानगर निगल, सोलापुर, औरंगबाद, मालेगांव,नासिक, धुले, जलगांव, अकोला और अमरावती के अलावा बाकी सभी नॉन रेड जोन्‍स (Orange & green Zones) रहेंगे. Also Read - बिहार में प्रवासियों ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता, थोड़ी सी चूक से बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या

कंटेनर जोन – 1 रेड एंड नॉन रेड (ऑरेंज) जोन के भीतर, नगर निगम / जिला अधिकारियों द्वारा MoHFW के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखने के बाद कंटेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाएगा

– नगर आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को अधिकार क्षेत्र तय करने का अधिकार है.

– रोकथाम क्षेत्र में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.

– यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त पैरामीटर होंगे कि इन क्षेत्रों में और बाहर लोगों की आवाजाही न हो

-चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए Also Read - Video: मुंबई में बांद्रा रेलवे स्‍टेशन पर बिहार के हजारों प्रवासी श्रमिक उमड़ पड़े, जानें फिर क्‍या हुआ

Maharashtra govt issues revised guidelines for lockdown. Sport complexes, stadia&other public open spaces to remain open for individual exercises in non-red zones; spectators&groups activities not allowed. Intra dist bus service with max 50% capacity/bus allowed in non-red zones. pic.twitter.com/BMZSwOckQ5

