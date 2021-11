CoronaVirus New Variant: दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद दुनियाभर में जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं भारत में भी केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें इसे लेकर सतर्क हो गई हैं. कई राज्यों ने RT-PCR की जांच को अनिवार्य कर दिया है. गुजरात सरकार ने जहां दक्षिण अफ्रीका से आनेवाले यात्रियों के लिए RT-PCR की जांच बिना राज्य में एंट्री नहीं दिए जाने की बात कही है तो वहीं मुंबई प्रशासन ने भी इस पर सख्ती बरतते हुए दक्षिण अफ्रीका से मुंबई एयपोर्ट पर पहुंचने वाले पैसेंजर्स के लिए क्वारंटाइन और जीनोम सिक्वेंसिंग कराने का फैसला किया है. मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सिक्वेंसिंग करायी जाएगी.Also Read - कोरोना का नया वैरिएंट-Omicron है बेहद खतरनाक? वैक्सीन भी नहीं करेगी काम? Pfizer BioNTech ने दिया बड़ा बयान

Every person returning from South Africa will be quarantined on arrival in Mumbai and their samples will be sent for genome sequencing: Mumbai Mayor Kishori Pednekar pic.twitter.com/bQwGlajO4Z Also Read - Covid-19 New Variant Omicron: नए वैरिएंट ने मचाई दहशत, पीएम मोदी की अहम बैठक, ले सकते हैं बड़ा फैसला

— ANI (@ANI) November 27, 2021 Also Read - अब जमकर कीजिए विदेश की सैर, दिसंबर 2021 के अंत तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो रहीं हैं शुरू

मुंबई प्रशासन की तरफ से यह फैसला ऐसे वक्त पर किया गया है जब कई देशों ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के आने के बाद दक्षिण अफ्रीका से आ रही फ्लाइट्स पर बैन लगाने का एलान किया है. मुंबई की मेयर ने कहा- “कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मुंबई में चिंताएं हैं. दक्षिण अफ्रीका से आ रहे लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी. विदेश जाने वाली फ्लाइट्स पर किसी तरह की रोक नहीं है. लेकिन यह फैसला पहले के अनुभवों को देखते हुए लिया गया है.”

महाराष्ट्र सरकार ने नए वैरिएंट के मद्देनजर आज शाम 5 बजकर 30 मिनट पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है.

वहीं केरल की सरकार ने भी राज्य में COVID मामलों में वृद्धि और धारवाड़ और बेंगलुरु के कुछ कॉलेजों में कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद कहा है कि इन कॉलेजों में क्लस्टर के मद्देनजर स्वास्थ्य और आपदा विभागों के विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि साबरीमाला मंदिर में बच्चों को जाने की इजाजत नहीं होगी. वहीं मंदिर में प्रवेश के लिए व्यस्कों को भी जांच रिपोर्ट दिखानी होगी जो 72 घंटे पहले की हो.

Children are allowed to go to Sabarimala temple without RT-PCR test report, says Kerala Govt

However, adults will require either full vaccination certificate or RTPCR negative certificate not older than 72 hours to enter the temple pic.twitter.com/9lujoHvnGu

— ANI (@ANI) November 27, 2021