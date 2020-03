मुंबई: महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है. इन शहरों में फायर डिपार्टमेंट विभाग ने यह अभियान चलाया है. वहीं, राज्‍य में जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर करीब 540 मामले दर्ज किए गए हैं. अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी.

एक अधिकारी ने कहा कि शनिवार दोपहर तक, ठाणे में 95, पालघर में 95, अहमदनगर में 74, सोलापुर में 44 और नागपुर में 13 मामले दर्ज किए गए.

अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों में बंद के आदेश का पालन नहीं करना, पिछली यात्रा की जानकारी छिपाना या उसकी गलत जानकारी देना, संक्रमण के बारे में अफवाह फैलाना और महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थिति में फायदा उठाने के लक्ष्य से उत्पादों का विज्ञापन करना आदि शामिल हैं.

Maharashtra: Roads in Nanded city area in Pune sanitized by Fire Brigade Department of Pune, earlier today. #COVID19 pic.twitter.com/4ZfZw5N7iv

