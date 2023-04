Coronavirus Update: महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, बीते 24 घंटे में 711 नए केस और 4 की मौत

Maharashtra Coronavirus Update: महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में मंगलवार को बड़ा उछाल देखने को मिला है. राज्य में बीते 24 घंटे में करोना के 711 नए मामले सामने आए और इस दौरान 4 मरीजों की इस जानलेवा वायरस की वजह से मौत हो गई. महाराष्ट्र में कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में 186 फीसदी की बढ़ोतरी हुई हैं. सोमवार को यहां 248 मामले सामने आए थे. राज्य में बीते सात दिनों में 11 मरीजों की मौत हुई है. इसके साथ यहां एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,792 हो गया है.

Covid19 | 711 fresh infections and 4 deaths in Maharashtra today; Active caseload stands at 3,792 in the state pic.twitter.com/qfpeS0MsIB — ANI (@ANI) April 4, 2023