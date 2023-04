Coronavirus Update: महाराष्ट्र में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बीते 24 घंटे में 800 से ज्यादा नए केस और 3 की मौत

Maharashtra Coronavirus Update: महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में गुरुवार को भी बड़ा उछाल देखने को मिला है. राज्य में बीते 24 घंटे में करोना के 803 नए मामले सामने आए और इस दौरान 3 मरीजों की इस जानलेवा वायरस की वजह से मौत हो गई. एक दिन पहले यानी बुधववार को महाराष्ट्र में कोरोना से दो मरीजों की मौत हो गई थी और 569 नए केस दर्ज किये गए थे. राज्य में अब कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,48,454 हो गया है.

Maharashtra reports 803 new #COVID19 cases and three death reported in the last 24 hours. Active cases 3,987 pic.twitter.com/rcMgmt4Kan — ANI (@ANI) April 6, 2023