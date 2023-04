Maharashtra Covid Update: महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,100 से अधिक मामले और चार मरीजों की मौत

Maharashtra Covid Update: महाराष्ट्र में आज फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है. राज्य में एक बार फिर हजार से ज्यादा नए केस रिपोर्ट किये गए. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,152 नए मामले सामने आए और इस दौरान चार मरीजों की मौत हो गई. राज्य में अब एक्टिव मरीजों का आकंड़ा बढ़कर 5,928 पहुंच गया है. इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 1,086 मामले सामने आए थे और इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई थी.

COVID-19 | Maharashtra reports 1152 new cases along with four deaths today. Active States stand at 5,928. pic.twitter.com/TXnKokMHbS — ANI (@ANI) April 14, 2023