Covid 19 Cases in Maharashtra: देश में कोरोना की दूसरी लहर की एंट्री हो चुकी है. ऐसे में देश के कुछ राज्यों में इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है. कई राज्यों में संक्रमण के मामलों में अचानक वृद्धि दर्ज की गई है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले फिर से देखने को मिल रहेहैं. मात्र 6 दिनों के अंदर महाराष्ट्र में 1 लाख 80 हजार से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं. वहीं इस बीच 608 लोगों को मौत की पुष्टि की गई है. बता दें महाराष्ट्र के लिए यह सप्ताह काफी खराब रहा है. साथ ही कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के कारण राज्य सरकार की चिंता बढ़ चुकी है. राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 28 मार्च से राज्य में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew In Maharashtra) लगाने का ऐलान किया है.

बीते 6 दिनों के हाल

– 24 मार्च को राज्य में अबतक के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले. इस दौरान 31,855 नए मामले सामने आए. लेकिन अगले दो दिनों में यह रिकॉर्ड टूट गया.

– बीते 6 दिनों में अगर केवल मुंबई की बात करें तो शहर में कुल 26,765 नए मामले सामने आए हैं वहीं 57 लोगों की मौत दर्ज की गई है. 24 मार्च के दिए मुंबई में 5,190 नए मामले सामने आए थे.

– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा जिला प्रशासनों को आदेश दिया गया है कि रात 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू की जाए.

– वर्तमान में कुल कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में 2,82,451 मामले अकेले महाराष्ट्र से सामने आए हैं.

– कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों वाले जिलों में 10 में से 9 जिले केवल महाराष्ट्र के हैं. पुणे में कोरोना के मामले सबसे अधिक देखने को मिल रही है.

– शुक्रवार के दिन 4099 केस नासिक में दर्ज किए गए हैं.

– राज्य में होली, गुड फ्राइडे और ईस्टर के त्योहारों पर किसी तरह के कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं है.

– वर्तमान में नागपुर, बीड, परभनी, नांदेड जिलों में पूर्ण लॉकडाउन (Total Lockdown) लागू किया गया है.

– केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. वहीं राज्य में एख नया कोरोना का स्ट्रेन भी मिला है.

– मुंबई नगरपालिका द्वारा भीड़-भाड़ वाले इलाके में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है.