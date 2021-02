Maharashtra में कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19) को लेकर सख्‍ती इतनी बढ़ गई है कि एक मंत्री के काफिले में जुटी भीड़ पर ही पुलिस ने लाठी चार्ज (baton-charge) कर दिया . इसका वीडियो सामने आया है. Also Read - Viral Mantri Ji: हर रोज 50 फीट ऊपर झूले पर चढ़ते हैं ये मंत्री जी, वहीं लटक करते हैं काम, बड़ी कठिन डगर है...

महाराष्‍ट्र सरकार के मंत्री संजय राठौर का काफिला जब वाशिम जिले की पोहरा देवी मंदिर पहुंचा तो भारी भीड़ जुट गई. मंत्री खुद भीड़ में दिखाई देते हैं, लेकिन राज्‍य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर लागू किए गए सख्‍ती नियमों के पालन के लिए पुलिस ने इस भीड़ के रूप में जुटे लोगों को हटाने के लिए लाठी चार्ज कर दिया.

