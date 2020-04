मुंबई: बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों के जमा होने की घटना के बाद सियासी उठा पटक शुरू हो गई है. दरअसल मुंबई में राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान अपने घर जाने के लिये प्रवासी कामगारों द्वारा अचानक से बड़ा प्रदर्शन किया गया. मंगलवार को हुई इस घटना के बाद सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई. मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले सैकड़ों प्रवासी कामगार वापस अपने पैतृक स्थान पर भेजे जाने के लिये मंगलवार को परिवहन इंतजाम करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए. हाल ही में गुजरात के सूरत में भी प्रवासी कामगारों ने ऐसा प्रदर्शन किया था. Also Read - कोरोना संकट से दुनिया भीषण मंदी की ओर, भारत की GDP रेट 1.9% रहने का अनुमान: IMF

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुबह 10 बजे देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की ऐलान किया था. इस घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से आने वाले करीब एक हजार कामगार बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास एक बस डिपो पर प्रदर्शन करने लगे. इस प्रदर्शन के बाद शिवसेना और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई. Also Read - बांद्रा की घटना को देख एक्शन में आए केजरीवाल, संदेश जारी कर बोले- बसों के इंतजाम से जुड़ी अफवाहों के शिकार ना बनें, घर में ही रहें

किसकी गलती?

महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस प्रदर्शन के लिये केंद्र पर आरोप लगाया और इन कामगारों के पैतृक स्थान जाने के लिये एक विस्तृत रूपरेखा पेश किए जाने की मांग की. ठाकरे ने ट्वीट कर कहा, “बांद्रा में मौजूदा स्थिति जिसे अब सुलझा लिया गया या सूरत में हुआ उपद्रव केंद्र सरकार द्वारा इन प्रवासी कामगारों को वापस उनके गृह स्थान भेजे जाने के बारे में कोई फैसला नहीं ले पाने का नतीजा है.” Also Read - Lockdown बढ़ाने के लिए मैंने PM को बधाई दी, इसकी सलाह भी मैंने दी थी: CM उद्धव ठाकरे

The current situation at Bandra Station, now dispersed or even the rioting in Surat is a result of the Union Govt not being able to take a call on arranging a way back home for migrant labour. They don’t want food or shelter, they want to go back home — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 14, 2020

इसके अलावा गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि प्रवासी कामगारों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री राज्यों की सीमाओं को फिर से खोलेंगे. देशमुख ने कहा कि प्रवासी कामगारों को आश्वासन दिया गया कि राज्य सरकार उनके खाने और रहने का इंतजाम करेगी जिसके बाद वे वापस चले गए.

कोई खुफिया सूचना क्यों नहीं थी?

वहीं भाजपा नेता और पूर्व मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि यह प्रदर्शन बंद का लागू कराने में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार की विफलता को दर्शाता है. शेलार ने कहा कि यह सभी कामगार बांद्रा (ईस्ट), बांद्रा (वेस्ट), खार और आसपास के अन्य इलाकों के थे. “बंद की स्थिति के दौरान वे प्रदर्शन स्थल पर कैसे पहुंचे? सरकार को लोगों के इकट्ठा होने के बारे में कोई खुफिया सूचना क्यों नहीं थी. यह सरकार की विफलता दर्शाता है.” उन्होंने कहा कि बंद को सफल बनाना चाहिए क्योंकि यह लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है, जिन्हें खाना और दूसरे जरूरी सामान उनके घरों तक पहुंचाये जाने चाहिए.

The protest & gathering by thousands of migrant labourers in Bandra East during this lockdown is unfortunate! Why did #MVA Maha Govt not discuss w labourers?Their

demand is 4 food&rations! Shockingly, blame being put on Central Govt by @AUThackeray Ji 2 cover up his Govt failure! — Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) April 14, 2020

स्थानीय थे या प्रवासी?

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज शर्मा ने कहा, “ये सभी स्थानीय नागरिक थे. बड़ी संख्या में लोग इस इलाके (बांद्रा) में रहते हैं, अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है.”

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने भी प्रदर्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “यह बेहद गंभीर मामला है. उद्धव ठाकरे सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने में विफल रही है.” उन्होंने कहा कि सरकार को जरूरी सामान के वितरण के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए. सोमैया ने कहा, “उम्मीद है कि ठाकरे सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आंख खोलने वाला मानेगी.”

कहां से आई भीड़?

स्थानीय कांग्रेसी विधायक जीशान सिद्दिकी ने कहा कि यह स्थिति तब बनी जब लोगों को बंद की अवधि बढ़ाए जाने के बारे में पता चला. उन्होंने कहा, “यह सरकार की विफलता नहीं है, हम शुरू से ही स्थिति पर नजर रखे हुए हैं….” बांद्रा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि जब कामगार शुरू में मौके पर जुटे थे तो पुलिसवालों ने उन्हें खाने के पैकेट बांटे थे. उन्होंने कहा, “लेकिन कुछ समय बाद उनकी संख्या बढ़ गई और वे खाने के पैकेट छीनने लगे, सबकुछ नियंत्रण में है, लाठीचार्ड कर भीड़ कोवहां से हटा दिया गया.”

Firstly the protest was in Bandra West not East, have you forgotten your own constituency? @AUThackeray is right for criticising the centre, their demand is not ration it is to go home. Why did railway take bookings? Constituency is yours, Ration has already been provided by us! https://t.co/KC1nsVGqrV — Zeeshan Siddique (@zeeshan_iyc) April 14, 2020

