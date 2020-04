नई दिल्ली: मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास सैकड़ों प्रवासी मजदूर/कामगार एकत्र हुए हैं. ये लोग घर भेजने की मांग कर रहे हैं. हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन लोगों को तितर-बितर कर दिया है. पुलिस की कार्रवाई के बाद भीड़ कम हो गई है. दरअसल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा करने के कुछ ही घंटे बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर यहां मंगलवार को सड़क पर आ गए और मांग की कि उन्हें उनके मूल स्थानों को जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए. ये सभी प्रवासी मजदूर दिहाड़ी मजदूर हैं. Also Read - लॉकडाउन बढ़ने से चिंता न करें, देश में राशन, दवाओं की कमी नहीं: अमित शाह

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पिछले महीने लॉकडाउन लागू होने के बाद से दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. इससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. हालाँकि अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों ने उनके भोजन की व्यवस्था की है, लेकिन उनमें से अधिकतर पाबंदियों के चलते हो रही दिक्कतों के चलते अपने मूल स्थानों को वापस जाना चाहते हैं.

इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे को फोन कर इस घटना पर चिंता जताई है.

गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और बांद्रा की घटना पर चिंता व्यक्त की. गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस तरह की घटनाएं भारत में Coronavirus के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करती हैं. इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन को सजग रहने की जरूरत है. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से सभी तरह का समर्थन देने की भी बात कही.

HM Amit Shah called Maharashtra CM Uddhav Thackeray & expressed concern over the Bandra gathering. HM stressed that such events weaken India’s fight against #Coronavirus and admn needs to stay vigilant to avoid such incidents. He also offered his full support to Maharashtra Govt. pic.twitter.com/N6MhOAHkUr

— ANI (@ANI) April 14, 2020