मुंबई: बीते कुछ हफ्तों से महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखने को मिल है. ऐसे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं. इस बीच राज्य के कई नेता और मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. जिसके बाद से राज्य में एक बार फिर खलबली मच चुकी है. संक्रमित नेताओं में जयंत पाटिल, रक्षा खडसे, एकनाथ खडसे, बच्चू काडू, और राजेंद्र शिंगने शामिल हैं. Also Read - मुंबई में कोरोना के नियम हुए और भी सख्त, उल्लंघन करने वालों को 6 महीने की होगी जेल

बता दें कि बुधवार के दिन महाराष्ट्र में 4,787 नए मामले सामने आए. पिछले 2 महीने में यह संख्या सबसे अधिक है. ऐसे में यह सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुकी है. राज्य सरकार में मंत्री ओमप्रकाश बाबाराव काडू उर्फ बच्चू काडू ने ट्वीट कर लिखा कि कोविड 19 टेस्ट कराया था जिसके बाद परिणाम पॉजिटिव आया है. Also Read - बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने किया दावा, कोरोनिल है कोरोना की सही औषधि

I have tested COVID positive. Also Read - Lockdown: कोरोना के मामले बढ़े तो यहां लगाया गया Weekend lockdown, बाजारों की टाइमिंग भी बदल गई...

Whilst I am doing fine, I am taking appropriate medical advice and hope to recover soon. I shall be undertaking my duties via video-conference.

I request those who have come in contact with me recently to be observant and self-isolate.🙏

