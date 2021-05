Maharashtra Day, Covid-19, Uddhav Thackeray, Maharashtra, Coronavirus Pandemic,

मुंबई: महाराष्ट्र का एक मई को 61वां स्थापना दिवस आज शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए को राज्य में बहुत साधारण ढंग से मनाया जा रहा है. यह लगातार दूसरा साल है, जब वैश्विक महामारी के कारण राज्य स्थापना दिवस पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा रहा है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया.

बता दें कि कल शुक्रवार को महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 62,919 मामले सामने आए और 828 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई. संक्रमण के नए मामले बृहस्पतिवार की तुलना में कम रहे, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ गई.

आज शनिवार को महाराष्‍ट्र दिवस के मौके पर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दक्षिण मुंबई स्थित राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय, मंत्रालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. ठाकरे ने वहां मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी मां जीजामाता और डॉ बाबासाहेब आंबेडकर की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की. गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट भी वहां उपस्थित थे.

105 शहीदों को श्रद्धांजलि, स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किया

सबसे पहले सीएम एमए ठाकरे ने दक्षिण मुंबई में हुतात्मा चौक का दौरा किया और एकीकृत महाराष्ट्र के वास्ते जीवन का बलिदान देने वाले 105 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किया.

Maharashtra: CM Uddhav Thackeray lays a wreath at the memorial at Hutatma Chowk in Mumbai, on Maharashtra Day today. A function was also organised at the Mantralaya on the occasion. pic.twitter.com/vW0QERQ9cB

