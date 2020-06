App to provide information on ICU beds, ventilators: कोरोना वायरस से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मुंबई के लोग अब अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी एक नए मोबाइल ऐप के जरिए हासिल कर सकेंगे. Also Read - Covid-19 in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 71 और नए लोगो कोरोनावायरस पॉजिटिव, जानें कहां कितने मामले

महापौर किशोरी पेडनेकर ने बुधवार को 'एयर-वेंटी' नाम के ऐप को लॉन्च करते हुए कहा कि इससे लोगों को आपात स्थिति में मदद मिलेगी.

पेडनेकर ने संवाददाताओं को बताया, ''इस ऐप से लोग मुंबई के अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों और वेंटिलेटरों की उपलब्धता की जानकारी हासिल कर सकेंगे.''

उन्होंने बताया कि ऐप को शहर के आपदा नियंत्रण कक्ष के डैशबोर्ड से जोड़ा गया है और इसका लिंक मुंबई महानगरपालिका के ऐप के जरिए भी हासिल किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि ऐप को गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकेगा. बुधवार तक मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 61,501 मामले और मृतक संख्या 3,242 थी.