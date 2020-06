पुणे: मध्य रेलवे की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) इकाई ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर महाराष्ट्र के पुणे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और उनके शरीर का तापमान पता लगाने के लिये एक रोबोट तैनात किया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. मध्य रेलवे की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अर्जुन नामक यह रोबोट 0.5 सेकेंड में ही शरीर का तापमान बता देता है. इस रोबोट को ‘कैप्टन अर्जुन’ नाम दिया है. Also Read - स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताए कोरोना वायरस के दो नए लक्षण, जानिए कैसे पहचानें कोरोना है या नहीं?

विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर यात्री के शरीर सामान्य से अधिक है तो यह रोबोट अलार्म बजा देता है. यह ध्वनि और वीडियो के जरिये संवाद करता है. साथ ही यह स्थानीय भाषा में भी बात कर सकता है. मध्य रेलवे की आरपीएफ के उप महानिरीक्षक आलोक बोहरा ने कहा कि संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह से बल को रोबोट के जरिये स्क्रींनिंग कराने पर विचार करना पड़ा.

Pune Division of Central Railway launched a robot 'Captain Arjun', a device for enhancing safety of passengers

Preventing spread of COVID-19, device is equipped with

➡️Sensor-Based Sanitiser

➡️ Sensor-Based mask dispenser

➡️ Floor Sanitiser

➡️Thermal Screening and surveillance pic.twitter.com/XO7jvLHJvG

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 13, 2020