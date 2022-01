मुंबई : जिस तरह से देशभर में कोरोना (Coronavirus) ने नए मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) आ चुकी है. कोरोना के प्रतिदिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं. नए वेरिएंट ओमीक्रोन के भारत (Omicron in India) में आने के बाद देश में मरीजों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है. तमाम राज्य सरकारें अपने यहां कई तरह के प्रतिबंध लगा रही हैं, ताकि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके. इस बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर (Mayor Kishori Pednekar) ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) नहीं लगाया जाएगा.Also Read - COVID-19: एहतियाती खुराक के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, कल से लगवा सकेंगे 'बूस्टर डोज'

देश में कोरोना के नए मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र (Maharashtra) और खासतौर पर मुंबई (Mumbai) से ही सामने आ रहे हैं. इसके बावजूद शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को कहा कि मुंबई में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. उन्होंने आगे कहा, बीकेसी जंबो कोविड-19 सेंटर (BKC Jumbo Covid19 Center) में 2500 बेड तैयार किए गए हैं. यही नहीं उन्होंने बताया कि फिलहाल इस सेंटर में कोई भी मरीज आईसीयू में भर्ती नहीं है.

मेयर ने बताया कि बीकेसी जंबो कोविड19 सेंटर में आने वाले ज्यादातर मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं (Asymptomatic) हैं. बीकेसी जंबो कोविड19 वैक्सीनेशन सेंटर के डीन डॉ. राजेस डेरे ने बताया कि इस सेंटर में 1 दिसंबर के बाद से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है.

डॉ. राजेश ने बताया कि 1 दिसंबर से अब तक यहां 936 मरीज भर्ती हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि रोज कम से कम 100 मरीज यहां भर्ती होते हैं. ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती. अभी तक सेंटर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है. इस बीच राज्य सरकार ने 10 जनवरी से पूरी राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है.

नए कोविड19 दिशानिर्देशों (COVID-19 guidelines) के अनुसार सुबह 5 से रात 11 बजे तक 5 या इससे ज्यादा लोगों की एक साथ आवाजाही पर रोक होगी. रात 11 से सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक होगी. बता दें कि शनिवार को मुंबई में कोविड के 20 हजार 318 नए मामले दर्ज किए गए और 5 लोगों की मौत हुई.

पूरे राज्य की बात करें तो शनिवार को 41 हजार 434 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए. 9671 लोगों ने बीमारी को मात दी और स्वस्थ हो गए, जबकि इसी 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य में 13 लोगों की जान भी चली गई. इस समय महाराष्ट्र में 1 लाख 73 हजार 238 कोरोना मरीज हैं.

(इनपुट – ANI)