Covid Cases In Delhi and Mumbai: देश में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Coronavirus Omicron Variant) ने इस चुनौती और चिंता को और भी बढ़ा दिया है. राजधानी दिल्ली (Coronavirus Cases in Delhi) में संक्रमण के मामले लगभग दोगुने हो चुके है. बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल 923 मामले सामने आए हैं. वहीं कोरोना के नए वेरिएंट के कारण कोरोना की तीसरी लहर (Covid 19 Third Wave) आने की संभावना जताई जा रही है. मुंबई (Coronavirus Cases in Mumbai) में भी कोरोना अपना असर दिखाने लगा है. यहां बीते 24 घंटे में 2510 संक्रमण के मामले सामने आए हैं.

महाराष्ट्र में संक्रमण से हालात

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण एक बार फिर पांव पसारने लगा है. मुंबई (Covid 19 Cases In Delhi and Mumbai) में कोरोना से 1377 लोग संक्रमित हुए थे. जबकि आज ये आंकड़ा 2500 से अधिक हो चुका है. बुधवार के दिन महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 3,900 मामले सामने आए थे और कुल 20 लोगों की मौत दर्ज की गई है.

बता दें कि दिल्ली और मुंबई दोनों ही महानगरों में कोरोना संक्रमण के असर को कम करने व इससे बचने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इस बाबत मंगवार के दिन दिल्ली में यैलो अलर्ट जारी कर दिया है. यहां अब स्कूल, कॉलेज, सिनेमाहॉल बंद रहेंगे और दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालित होगी.