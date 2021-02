Corona Virus in Nagpur: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Corona Virus) से एक बार फिर हालात बिगड़ रहे हैं. कोरोना वायरस के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है. महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के साथ ही नागपुर में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए सख्ती हुई है. नागपुर में एक बार फिर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद कर दिए गए हैं. इसके साथ ही साप्ताहिक बाज़ार और भीड़भाड़ वाले रैली जैसे आयोजनों पर रोक लगा दी है. Also Read - Maharashtra Lockdown Returns: अमरावती-अचलपुर में 1 मार्च तक सख्त प्रतिबंध लागू, पुणे-नासिक में Night Curfew

नागपुर में कोरोना का खतरा बढ़ गया है. उद्धव ठाकरे सरकार ने ऐसे देखते हुए एक बार फिर सख्त कदम उठाया है. नागपुर में 7 मार्च तक सारे 7 मार्च तक सारे साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे. इसके साथ ही स्कूल, कालेज, कोचिंग भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

Due to rising COVID cases in Nagpur Dist, schools, colleges, coaching classes to remain closed till Mar 7, main markets to remain closed on weekends. Hotels,restaurants to run at 50% capacity&marriage halls to be closed after Feb25 till Mar 7:Nitin Raut, guardian minister, Nagpur pic.twitter.com/4aRljs7465

— ANI (@ANI) February 22, 2021