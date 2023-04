Coronavirus: दिल्ली-महाराष्ट्र समेत इन 7 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में राज्यों को मिला यह निर्देश

Coronavirus Update: देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी आई है. कई राज्यों में रोजाना दर्ज किये जाने वाले केस में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा टेंशन दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु ने बढ़ाई हुई है. कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है. कई जगहों पर मास्क को भी अनिवार्य (Mask Mandatory) किया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने शुक्रवार को कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक की.

#WATCH | Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya chairs a meeting with State Health Ministers on the COVID-19 situation in the country pic.twitter.com/GTwPWECHsw — ANI (@ANI) April 7, 2023