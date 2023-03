Coronavirus Update: दिल्ली-महाराष्ट्र में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, जानें कहां कितने नए केस आए सामने

Coronavirus Update: दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के कई शहरों में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामलों में काफी तेजी आई है. दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 295 मामले सामने आए. तो वहीं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 694 नए केस रिपोर्ट किये गए. अच्छी बात यह रही कि दोनों राज्यों में इस जानलेवा वायरस की वजह से किसी की मौत नहीं हुई. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 295 नए मामले सामने आए और संक्रमण की दर 12.48 प्रतिशत रही.

Delhi reports 295 #COVID19 cases and 169 recoveries in the last 24 hours; no deaths were reported. Active cases 932 pic.twitter.com/PknVfy2BoE — ANI (@ANI) March 30, 2023