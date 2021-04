Maharashtra, COVID-19, CORONA, CORONAVIRUS, News: देश में सबसे अधिक कोरोना वायरस से प्रभावित राज्‍य महाराष्‍ट्र में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर में हालात बिगड़ रहे हैं. राज्‍य में दवाओं, वेंटिलेटर्स की कमी हो गई है. महाराष्‍ट्र के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कल ही वैक्‍सीन की धीमी आपूर्ति की बात कही थी. वहीं, राज्‍य के नासिक, पुणे नागपुर में मेडिकल स्‍टोर्स के सामने दवा खरीदने वालों की लंबी कतारें देखने को मिल रहीं है. Also Read - Lockdown News: कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों संग बैठक आज, क्या फिर लगेगा Lockdown? जानें क्यों उठ रहे सवाल...

महाराष्‍ट्र में कोरोना संक्रमण की तेज उठाल जारी है और कल बुधवार को COVID19 के 59,907 मामले आए थे और 24 घंटे में 322 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई थी. Also Read - India Covid-19 Updates: देश में फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, पहली बार 1.26 लाख नए केस आए सामने; जानें कहां कैसी पाबंदियां

आज गुरुवार को ताजा जानकारी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की 9 करोड़ से ज़्यादा डोज़ लगाई जा चुकी हैं. कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था अब तक महाराष्ट्र को उपलब्ध कराई गई COVID19 वैक्सीन डोज़ की कुल संख्या 1,06,19,190 है, जिसमें से 90,53,523 डोज़ इस्तेमाल की गई हैं. Also Read - COVID19 केसों में उछाल के चलते UP के लखनऊ, कानपुर, वाराणासी और प्रयागराज में आज से नाइट कर्फ्यू लागू होगा

बता दें कि कल मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर और राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री राजेश टोपे ने वैक्‍सीन की कमी की बात कही थी. वहीं, पुणे के मेयर ने वेंटिलेटरर्स की कमी को लेकर कल मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर को पत्र लिखा था.

पुणे के मेयर एम मोहोल ने बुधवार को कहा कि, यदि नए मामलों में इसी तरह की वृद्धि जारी रहती है, तो हमारे पास वेंटिलेटर बेड की कमी हो सकती है. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि जिन राज्यों से COVID19 का नियंत्रण है, वहां से वेंटिलेटर बेड यहां भिजवाए जाएं.

If surge in new cases continues, we could have a dearth of ventilator beds. Have written to Maharashtra Health Minister Rajesh Tope & Union Minister Prakash Javadekar requesting transfer of ventilators beds from states where #COVID19 is under control: M Mohol, Pune Mayor (07.04) pic.twitter.com/oNAMpGLP8K

— ANI (@ANI) April 8, 2021