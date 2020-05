नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित महाराष्‍ट्र में 24 घंटे में 51 पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है. राज्‍य में कोविड19 के खिलाफ जंग में जुटे पुलिस जवान और अफसर भी बड़ी संख्‍या में इसकी चपेट में आए हैं और महाराष्‍ट्र में कोरोना वायरस से कुल पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्‍या 1809 हो गई है. राज्‍य में एक सीनियर पुलिस अधिकारी समेत कुल 18 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है. Also Read - सीएम योगी पर राज ठाकरे का पलटवार, बोले- महाराष्ट्र में बिना इजाजत किसी मजदूर को नहीं मिलेगी एंट्री

24 घंटे में महाराष्‍ट्र पुलिस में 51 नए कोरोना पॉजिटिव

मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार को महाराष्‍ट्र पुलिस में 51 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. से संख्‍या पिछले 24 घंटे की अवधि में सामने आई है. महाराष्‍ट्र पुलिस में कुल पॉजिटिव की संख्‍या अब 1809 है, जिसमें 1113 एक्‍ट‍िव केस है और 678 पुलिसकर्मी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और 18 की मौत हो चुकी है.

महाराष्‍ट्र पुलिस के अफसर -जवान समेत कुल कोरोना पॉजिटिव : 1809

कोरोना पॉजिटिव पुलिस अफसरों की संख्‍या : 194

कोविड19 पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्‍या: 1615

In the last 24 hours, 51 police personnel have tested positive for #COVID19. The total number of positive cases in Maharashtra Police is now 1809, including 1113 active cases, 678 recovered cases and 18 deaths: Maharashtra Police pic.twitter.com/gL0wcfGvXa

