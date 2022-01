COVID19, Maharashtra, Mumbai, coronavirus, corona, COVID-19, News update: महाराष्‍ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की रफ्तार में तेजी जारी है. राज्‍य में आज जहां 12,160 नए केस आए, जिसमें अकेले मुंबई में 8,082 नए मामले दर्ज किए गए हैं. मुंबई में आज 8,082 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 622 डिस्चार्ज हुए हैं. वहीं, 2 मौतें भी हुईं हैं. राज्‍य की राजधनी में अब सक्रिय मामले 37,274 हो गए हैं,Also Read - Jharkhand में स्‍कूल, कॉलेज, कोचिंग, पार्क, जिम, पर्यटन स्‍थल 15 जनवरी तक रहेंगे बंद, क्‍या खुला रहेगा? पढ़े डिटेल

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में आज COVID19 के 12,160 नए मामले सामने आए हैं और 11 मौतें हुईं हैं. राज्‍य में सक्रिय मामले बढ़कर 52,422. महाराष्‍ट्र में

