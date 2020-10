Social Media Viral: सोशल मीडिया पर मुंबई के एक 14 साल के एक बच्चे की खबर, वीडियो, फोटोज खूब वायरल हो रहे हैं. लोग उसकी कहानी को जानने और कहानी जानकर उससे सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं. कोरोना वायरस महामारी की मार झेल रहे इस बच्चे की कहानी सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे. बच्चे का नाम सुब्हान है, जिसकी मां की नौकरी चले जाने के बाद उसे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि वो चाय बेच रहा है. Also Read - Bihar Munger Violence: संजय राउत ने पूछा-मुंगेर की घटना पर भाजपा नेता ना सवाल कर रहे, ना बवाल, क्यों

बता दें कि कोरोना ने लाखों लोगों की जिंदगी समेत नौकरी भी छीन ली है. बेरोजगार हो जाने से लोगों का जीवन-यापन कठिन हो गया है. उसी कड़ी में मुंबई निवासी सुब्हान नाम के इस बच्चे का भी नाम जुड़ गया है.

जानिए क्यों सुब्हान को बेचनी पड़ रही है चाय….

सुब्हान की मां की जब महामारी के बीच आमदनी बंद हो गई, तो इस 14 वर्षीय बच्चे को चाय बेचने पर मजबूर होना पड़ा. परिवार का गुजर बसर ठीक से करने के लिए सुब्हान लोगों को चाय बेचने का काम करना पड़ रहा है. उसने कहा, “मेरे पिता का 12 साल पहले देहांत हो गया था. मेरी बहनें ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई करती हैं. मैं भी अपनी पढ़ाई स्कूल दोबारा खुलने पर शुरू करूंगा.” उसने बताया कि उसकी मां बस कंडक्टर के तौर पर काम करती थी.

Mumbai: A 14-year-old boy, Subhan sells tea to support his family after his mother’s earnings stopped, amid #COVID19 pandemic. She worked as a school bus attendant. He says, “My father died 12 years ago. My sisters study via online classes, I’ll resume mine after schools reopen.” pic.twitter.com/bwgVMCTkYI

— ANI (@ANI) October 29, 2020