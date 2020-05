मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण में तेजी मामले बढ़ रहे हैं. शुक्रवार को 1089 नए मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,063 हो गई. 37 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 731 हो गया है. वहीं, मुंबई में आज संक्रमितों की संख्‍या 11,967 हो गई है. Also Read - सुप्रीम कोर्ट का आदेश- बाबरी विध्वंस केस 31 अगस्त तक निपटाएं, आडवाणी, उमा से लेकर ये BJP नेता हैं आरोपी

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आज 37 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद महाराष्‍ट्र में मृतकों का आंकड़ा 731 हो गया है.

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, राज्‍य में COVID19 मामलों की संख्या 19063 तक पहुंच गई है, जिसमें आज 1089 अधिक लोग कोरोना टेस्‍ट में पाजिटिव निकले हैं. पिछले 24 घंटों में बीमारी के कारण 37 लोगों की जान चली गई और COVID-19 से कुल 731 मरीजों की मौत हो गई. राज्‍य में इलाज के बाद अस्‍पतालों से छुट्टी वाले मरीजों की संख्‍या 3470 है.

Number of #COVID19 cases has reached 19063, with 1089 more people testing positive today. 37 people lost their lives due to the disease in last 24 hours, taking COVID-19 death toll to 731. Number of recovered/discharged patients stands at 3470: Maharashtra Health Department

