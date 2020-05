नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी से सबसे बुरी तरह जूझ रहे महाराष्‍ट्र में बुधवार को संक्रमित मरीजों की 34 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही राज्‍य में 651 लोगों की मौत हो गई. ताजा जानकारी के मुताबिक, राज्‍य में कोरोना वायरस के 1233 new COVID19 positive cases की कुल संख्‍या 16,758 के पास पहुंच गई. वहीं, मुबई में कोविड19 के मामले बढ़कर 10527 हो गए हैं. Also Read - केरल में एक भी हॉटस्पॉट नहीं, आज Coronavirus का कोई नया केस भी नहीं आया

महाराष्‍ट्र के स्‍वास्‍थ्‍य डिपार्टमेंट ने कहा, महाराष्ट्र में 34 मौतों और COVID19 के 1233 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए. राज्य में मामलों की कुल संख्या 16,758 हो गई है और कुल 651 मौतें हो चुकी हैं. Also Read - Covid-19: पश्चिम बंगाल में संक्रमण के कुल 1,047 मामले, अब तक 72 मरीजों की मौत

वहीं, महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 1233 नए केस सामने आए हैं और 25 मौतें हुई हैं. इनमें 19 कई बीमारियों से ग्रसित थे. इस तरह से मुंबई में मृतकों की संख्‍या 412 हो गई है. बीएमसी (Brihanmumbai Municipal Corporation) के मुताबिक, मुंबई में अब 10527 केस हैं, जिनमें 2287 मरीजों ठीक होकर अस्‍पतालों से घर जा चुके हैं.

769 more #COVID19 cases & 25 deaths (19 had comorbidities) reported in Mumbai today. Total number of cases in the city is now at 10527, including 2287 recovered/discharged & 412 deaths: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) pic.twitter.com/BEjDBESdkc

— ANI (@ANI) May 6, 2020