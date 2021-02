Crime News Today in Hindi: फल तोड़ने गई आठ साल की बच्ची को पूर्व सरपंच ने अपना शिकार बना लिया. पूर्व सरपंच ने बच्ची से रेप (Rape with Girl) कर दिया. पूर्व सरपंच ने बच्ची को मिठाई खिलाने का लालच दिया और साथ ले जाकर रेप किया. बच्ची ने शोर मचाया. आवाजें सुन लोग मौके पर पहुंचे, वह पूर्व सरपंच को बच्ची के साथ ऐसे हाल में देख दंग रह गए. Also Read - Vedika Bhandari hot pics in Virgin Suspect on ULLU: वेदिका भंडारी ने की बोल्डनेस की सारी हदें पार, देखिए हॉट तस्वीरें

महाराष्ट्र के पालघर जिले (Palghar Latest News) में आठ वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म के मामले में ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच को गिरफ्तार किया गया. मनोर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार को मनोर गांव में हुई. उन्होंने बताया कि बच्ची आरोपी के बगीचे में फल तोड़ने गई थी जहां उसने मिठाई का लालच देकर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया. Also Read - virgin suspect on ULLU: विदेशी लड़की से Rape की मिलेगी सजा, कहीं इसमें फंस तो नहीं गया एक बेगुनाह ?

उन्होंने बताया कि बच्ची के शोर मचाने के बाद निकट रह रहे कुछ लोग वहां पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया. उन्होंने बताया कि आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया और बच्ची को बाद में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया. अधिकारी ने बताया कि आरोपी (62) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी मनोर ग्राम पंचायत का पूर्व सरपंच रह चुका है. Also Read - UP: 13 साल की Rape पीड़िता ने Chitrakoot के अस्पताल में बच्ची को दिया जन्म, लेकिन...