Maharashtra News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बाद लगाया गया कर्फ्यू, जानें क्या है पूरा मामला

Curfew Imposed In Kolhapur: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बुधवार को दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया. यह घटना तब हुई जब मंगलवार को तीन युवकों की तरफ से लगाए गए ‘व्हाट्सएप स्टेटस’ के कारण हुई झड़पों के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हो गए. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए तस्वीरों में सड़कों पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा सकती हैं. इलाके में प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद स्थानीय पुलिस ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया.

एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मैसुरु के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान (Tipu Sultan) की तस्वीर के साथ कथित तौर पर अपमानजनक संवाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था. इसके बाद पुलिस ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत करा दिया. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं ने हालांकि एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर बुधवार को प्रदर्शन किया.