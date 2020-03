मुंबई: महाराष्ट्र में मंगलवार रात से अब तक कोरोना वायरस से चार और लोगों के संक्रमित होने के साथ महाराष्ट्र में इसके कुल मरीजों की संख्या 116 हो गई है. कोरोना वायरस के पांच नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमित कुल लोगों की संख्या 112 पर पहुंच गई थी. यह देश में अब तक किसी राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की सबसे अधिक संख्या है.

कोरोना वायरस से चार और लोगों के संक्रमित होने के साथ महाराष्ट्र में इसके कुल मरीजों की संख्या 116 हुई. महाराष्ट्र के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, महाराष्ट्र में COVID19 रोगियों की वर्तमान संख्‍या 116 है. सांगली में एक परिवार के 5 लोगों की पहचान संपर्कों के कारण सकारात्मक है और मुंबई के 4 लोगों को यात्रा इतिहास या संपर्कों के कारण सकारात्मक के रूप में पहचान हुई है.

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नए मामले सांगली जिले से आए हैं, जहां इस्लामपुर में एक ही परिवार के पांच सदस्य कोविड-19 से संक्रमित पाए गए. एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हम यह जांच कर रहे हैं कि क्या ये पांचों लोग हाल फिलहाल में भारत में या उससे बाहर कहीं गए थे.’’

राज्य में मंगलवार को दस और मामले पता चले थे और सोमवार रात को आठ मामलों की पुष्टि हुई थी.

Current count of #COVID19 patients in Maharashtra is 116. In Sangli 5 people from one family are identified as positive due to contacts & 4 people from Mumbai are identified as positive due to travel history or contacts: Rajesh Tope, Maharashtra Heath Minister (File pic) pic.twitter.com/GTyqSAnAlS

— ANI (@ANI) March 25, 2020