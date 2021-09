Cyclone Gulab Alert: चक्रवाती तूफान गुलाब रविवार की रात ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से टकराया और उसके बाद वह अब कमजोर पड़ गया है और अब कलिंगपट्टनम से 20 किलोमीटर उत्तर की दिशा को पार कर गया है. अगले 12 घंटों के दौरान इसके लगभग पश्चिम की ओर बढ़ने और एक डिप्रेशन में कमजोर होने की संभावना है. इस दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है.Also Read - Cyclone Gulab: चक्रवाती तूफान से निपटने में जुटी बंगाल सरकार, जारी किया गया रेड अलर्ट, जानें कहां जाने की है मनाही

मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात अब उत्तरी आंध्र और उससे सटे दक्षिण ओडिशा में पिछले 6 घंटों के दौरान पश्चिम की ओर बढ़ा है और 27 सितंबर की सुबह 5:30 बजे दक्षिण ओडिशा और उससे सटे उत्तरी आंध्र, जगदलपुर (छत्तीसगढ़) से लगभग 110 किमी दक्षिण-एसई और पश्चिम में 140 किमी- कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) की तरफ चला गया है.

आंध्र प्रदेश में हो रही है तेज बारिश, देखें वीडियो

आज इसकी वजह से ओडिशा के कोरापुट, रायगड़ा और गजपति जिलों में भारी बारिश की संभावना है और इन इलाकों में हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे होगी. आंध्र प्रदेश में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है. कई जगहों पर बिजली के खंभे, पेड़ गिर गए हैं.

#WATCH | Andhra Pradesh: Various parts of Srikakulam district continue to receive heavy rainfall due to #CycloneGulab. Several roads are submerged, trees and electricity poles are uprooted in some areas. Power supply is interrupted in most parts of the district. pic.twitter.com/PyhoZ3f2Jw

— ANI (@ANI) September 27, 2021