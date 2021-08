Cylinder Blast In Mumbai: मुंबई के सबसे बड़े स्लम इलाके धारावि में रविवार की दोपहर को अचानक धमके की आवाज दहलाने वाली थी. एक घर में लीकेज के कारण खाना बनाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर फट गया, इस धमाके में 14 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से दो लोगों की हालत नाजुक बतायी जा रही है. सभी घायलों का इलाज चल रहा है.Also Read - Mumbai News: PUBG खेलने के लिए मां के खाते से 10 लाख रुपये उड़ाने के बाद लगी डांट तो किशोर ने उठाया यह बड़ा कदम..

लोगों ने बताया कि अचानक धमाके की आवाज आई और चीख पुकार मच गई. घटना रविवार की दोपहर लगभग साढ़े बारह बजे हई, जब इलाके में घर की महिलाएं खाना बनाने की तैयारी कर रही थीं. तभी सिलेंडर फटा और धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी. घटना में घायल सभी जले लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट की इस घटना में दो लोगों का शरीर 70 फीसदी से ज्यादा जल चुका है और डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है. अस्पताल में फिलहाल डॉक्टर सभी का इलाज कर रहे हैं. घटना की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सिलिंडर में लीकेज था जिसके कारण ब्लास्ट हुआ. Also Read - Maharashtra News: OBC आरक्षण को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान- जानें क्या कहा...

#UPDATE | 14 people have been reported injured in the cylinder blast in Dharavi area of Mumbai: BMC

— ANI (@ANI) August 29, 2021