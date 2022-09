मुंबई: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की दुर्घटना में मौत की जांच के मद्देनजर हांगकांग से मर्सिडीज-बेंज के अधिकारियों का एक दल कल सोमवार को मुंबई पहुंचा. यह दल आज मंगलवार को उस मर्सिडीज कार का निरीक्षण कर रहा है, जो पिछले सप्ताह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. इस हादसे में साइरस मिस्त्रीऔर उनके दोस्त की मौत हो गई थी. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. साइरस मिस्त्री की मौत के बाद कार की जांच और निरीक्षण के लिए ठाणे के मर्सिडीज शोरूम में हांगकांग के विशेषज्ञों की मर्सिडीज टीम पहुंची है.Also Read - मुंबई : सुधार गृह से 6 नाबालिग लड़कियां भागीं, दो किशोरियां कुछ ही घंटे बाद लौटीं

पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने कल बताया था, विशेषज्ञों का तीन सदस्यीय दल हांगकांग से मुंबई पहुंचा है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में दल मंगलवार को निरीक्षण कार्य करेगा.

Thane, Maharashtra | Mercedes team of experts from Hong Kong reach Mercedes showroom in Thane for investigation & inspection of the car after Cyrus Mistry’s death case pic.twitter.com/MruvK8cfZB

— ANI (@ANI) September 13, 2022